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Коронавирус
Джон Радди
№21
Вратарь
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Команда
Вулверхэмптон
Возраст
34
Рост
193
Вес
96
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
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