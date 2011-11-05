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Тиуи (Родриго Бонифацио Да Роша)
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
177
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
1
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
минуты: 33' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
минуты: 33' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
Амкар
1 : 0
Ахмат
70'
70'
70'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
Ростов
1 : 0
Ахмат
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
89'
89'
89'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
19:45
Спартак
0 : 0
Ахмат
27'
27'
27'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Спартак
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
Ахмат
2 : 0
Томь
20'
20'
20'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
16:30
Рубин
2 : 0
Ахмат
20.03.2011
20 марта 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Рубин
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
18:30
Ахмат
0 : 1
Зенит
90'
90'
90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
18:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ахмат
0
Зенит
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур