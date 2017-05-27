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Коронавирус
Антони Мунье
№40
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Возраст
33
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
13:30
Удинезе
1 : 1
Аталанта
07.05.2017
07 мая 2017
вс
13:30
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2017
28 апр. 2017
пт
21:45
Аталанта
2 : 2
Ювентус
28.04.2017
28 апр. 2017
пт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Ювентус
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Сассуоло
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Пескара
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Интер
7 : 1
Аталанта
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7
Аталанта
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Фиорентина
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:00
Аталанта
1 : 0
Кротоне
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Кротоне
0
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
был в запасе