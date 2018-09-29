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Игнасио Камачо
№4
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Возраст
31
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Боруссия
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Майнц
0 : 0
Вольфсбург
74'
74'
74'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Фрайбург
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Герта
90'
90'
90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Байер
1 : 3
Вольфсбург
22'
22'
22'
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур