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Олимпиада
Коронавирус
Марко Росси
№13
Защитник
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Команда
Перуджа
Возраст
33
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
минуты: 26' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 26' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
76'
76'
76'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
75'
75'
75'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
28'
28'
28'
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
2 : 0
Дженоа
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе
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