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Лига Европы
РПЛ
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
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Эрлинг Холанд
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кертис Дэйвис
№33
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Возраст
36
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала