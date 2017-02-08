Себастьян Бениш
№17
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
191
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 20:30
Шпортфройнде
2 : 0
Мюнхен 1860
58'
58'
58'
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2
Мюнхен 1860
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала