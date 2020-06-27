Раффаэл (Рафаэл Каэтано Де Араужо)
№11
Нападающий
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Команда
Боруссия
Возраст
36
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
05.06.2020 05 июня 2020 пт 21:30
Фрайбург
1 : 0
Боруссия
05.06.2020 05 июня 2020 пт 21:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1
Боруссия
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
16.05.2020 16 мая 2020 сб 19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020 16 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе