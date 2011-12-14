Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эден Азар
Златан Ибрагимович
Серхио Агуэро
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Словакия
Хорватия
Финляндия
Швейцария
Украина
Химки
Локомотив
Челси
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
ЦСКА
Рома
Барселона
Ливерпуль
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Химки
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Штефан Весселс
№33
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Фулхэм
2 : 2
Оденсе
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фулхэм
2
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
Оденсе
1 : 2
Висла
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Висла
2
был в запасе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
3
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Оденсе
1 : 4
Твенте
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Оденсе
1
Твенте
4
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Висла
1 : 3
Оденсе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Висла
1
Оденсе
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур