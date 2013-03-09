Келвин Этуху
№23
Полузащитник
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Команда
Барнсли
Возраст
33
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Барнсли
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 53'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
5
Барнсли
0
минуты: 1' - 53' / Англия. Кубок, 1/4 финала