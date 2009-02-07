Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эден Азар
Златан Ибрагимович
Серхио Агуэро
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Словакия
Хорватия
Финляндия
Швейцария
Украина
Химки
Локомотив
Челси
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
ЦСКА
Рома
Барселона
Ливерпуль
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Химки
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Бисан Лаурен
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:30
Портсмут
2 : 3
Ливерпуль
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе