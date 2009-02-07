Бисан Лаурен
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:30
Портсмут
2 : 3
Ливерпуль
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе