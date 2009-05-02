Афонсо Алвеш
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2009 02 мая 2009 сб 14:45
Мидлсбро
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.05.2009 02 мая 2009 сб 14:45
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Мидлсбро
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 15:30
Арсенал
2 : 0
Мидлсбро
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Мидлсбро
0
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
Мидлсбро
0 : 0
Фулхэм
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Мидлсбро
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Мидлсбро
3 : 1
Халл Сити
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
3
Халл Сити
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Мидлсбро
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
1
Мидлсбро
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
Мидлсбро
1 : 1
Портсмут
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1
Портсмут
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
Тоттенхэм
4 : 0
Мидлсбро
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
4
Мидлсбро
0
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
2 : 0
Ливерпуль
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Мидлсбро
2
Ливерпуль
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Уиган Атлетик
45'
45'
45'
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Мидлсбро
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 15:45
Манчестер Сити
1 : 0
Мидлсбро
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Блэкберн
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
0
Блэкберн
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:45
Челси
2 : 0
Мидлсбро
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:45
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Челси
2
Мидлсбро
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 0
Мидлсбро
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
3
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
1 : 1
Сандерленд
45'
45'
45'
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
45'
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Мидлсбро
0 : 1
Эвертон
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 54' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Мидлсбро
0
Эвертон
1
минуты: 54' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 15:45
Мидлсбро
1 : 1
Арсенал
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Мидлсбро
1
Арсенал
1
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Мидлсбро
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур