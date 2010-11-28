Диего Кавальери
№12
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1
Палермо
2
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
Фиорентина
1 : 0
Чезена
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Чезена
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1
Лацио
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Чезена
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Чезена
1 : 1
Парма
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1
Парма
1
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 19:00
Удинезе
1 : 0
Чезена
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Чезена
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 13:30
Чезена
1 : 4
Наполи
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Катания
2 : 0
Чезена
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
2
Чезена
0
был в запасе
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1
Лечче
0
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:45
Рома
0 : 0
Чезена
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
0
Чезена
0
был в запасе