Дэвид Мерфи
№3
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
21'
21'
21'
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала