Бэрри Робсон
№15
Полузащитник
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Команда
Абердин
Возраст
42
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Рапид
3 : 3
Селтик
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
3
Селтик
3
был в запасе
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Селтик
2 : 0
Хапоэль
68'
68'
68'
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
68'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
2
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Гамбург
0 : 0
Селтик
66'
66'
66'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гамбург
0
Селтик
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
0 : 1
Гамбург
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
0
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
1 : 1
Рапид
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
1
Рапид
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур