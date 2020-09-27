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Легкая атлетика
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Коронавирус
Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Возраст
33
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
суперкубок уефа
лига чемпионов плей-офф
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лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
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2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
был в запасе