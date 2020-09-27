Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Возраст
33
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
был в запасе
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
был в запасе