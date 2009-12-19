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Коронавирус
Синджи Оно
№44
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 17 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
Гамбург
0 : 1
Бохум
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
79'
80'
79'
80'
79'
80'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1
Вердер
4
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 10 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бохум
1 : 1
Вольфсбург
36'
63'
36'
63'
36'
63'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
минуты: 59' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 59' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3
Бохум
0
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур