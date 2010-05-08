Висенте Санчес
№27
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Шальке-04
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Шальке-04
0 : 2
Вердер
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
0
Вердер
2
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0
Шальке-04
1
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 16:30
Шальке-04
3 : 1
Боруссия
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
3
Боруссия
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:30
Ганновер-96
4 : 2
Шальке-04
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
4
Шальке-04
2
был в запасе
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 4
Шальке-04
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
4
был в запасе
26.02.2010 26 февр. 2010 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
26.02.2010 26 февр. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 24 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 23 тур
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2
Кельн
0
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 22 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
Фрайбург
0 : 0
Шальке-04
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Шальке-04
2 : 0
Хоффенхайм
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 66'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 66' / Германия. Бундеслига, 20 тур
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
5'
5'
5'
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
5'
минуты: 1' - 57'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 57' / Германия. Бундеслига, 19 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:30
Шальке-04
1 : 0
Нюрнберг
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.12.2009 18 дек. 2009 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
18.12.2009 18 дек. 2009 пт 22:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Майнц
0
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
Вердер
0 : 2
Шальке-04
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0
Шальке-04
2
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
1
Шальке-04
0
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
30'
30'
30'
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 12 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 20:30
Шальке-04
2 : 2
Байер
88'
88'
88'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 20:30
88'
минуты: 41' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
2
Байер
2
минуты: 41' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур