Диего Бенальо
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
4
Брест
1
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3
Ницца
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Марсель
4
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2
Ним
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0 : 3
Лион
33'
33'
33'
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
был в запасе