Томаш Губочан
№15
Защитник
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Команда
Омония
Возраст
35
Рост
183
Вес
74
Когда он перешел в «Зенит», отец перевелся на работу в Финляндию, чтобы находиться рядом. Увлекается мотоспортом – это от отца: «Отец сам выступал на любительских соревнованиях по мотокроссу».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
был в запасе