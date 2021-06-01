Томаш Губочан №15 Защитник Подписаться

Команда Омония

Возраст 35

Рост 183

Вес 74

Когда он перешел в «Зенит», отец перевелся на работу в Финляндию, чтобы находиться рядом. Увлекается мотоспортом – это от отца: «Отец сам выступал на любительских соревнованиях по мотокроссу».