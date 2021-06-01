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Коронавирус
Томаш Губочан
№15
Защитник
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Команда
Омония
Возраст
35
Рост
183
Вес
74
Когда он перешел в «Зенит», отец перевелся на работу в Финляндию, чтобы находиться рядом. Увлекается мотоспортом – это от отца: «Отец сам выступал на любительских соревнованиях по мотокроссу».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2021
01.06.2021
01 июня 2021
вт
19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
01.06.2021
01 июня 2021
вт
19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
был в запасе