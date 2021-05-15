Эльдар Низамутдинов
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Шинник
Возраст
40
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
26'
26'
26'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
79'
79'
79'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
35'
35'
35'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
2'
2'
2'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
2'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
17'
17'
17'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
17'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
2 : 1
Волгарь
84'
84'
84'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе