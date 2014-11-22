Андрей Васянович
№30
Защитник
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Команда
Сокол
Возраст
32
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1
Балтика
0
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Химик
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
был в запасе
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
1 : 1
Балтика
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1
Балтика
1
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Волга
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2
Волга
1
был в запасе
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Балтика
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0
Балтика
0
был в запасе