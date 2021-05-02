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Коронавирус
Исмаил Эдиев
№3
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
33
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
79'
79'
79'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
90'
90'
90'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
72'
72'
72'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
77'
77'
77'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Крылья Советов
3 : 0
Нижний Новгород
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Крылья Советов
3
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур