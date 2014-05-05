Ислам Цуроев
№9
Нападающий
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Команда
Ангушт
Возраст
32
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2014 05 мая 2014 пн 15:30
Ангушт
0 : 1
Уфа
05.05.2014 05 мая 2014 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ангушт
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 16:00
Химик
4 : 0
Ангушт
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 16:00
минуты: 51' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4
Ангушт
0
минуты: 51' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 15:00
Ангушт
2 : 2
Сибирь
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ангушт
2
Сибирь
2
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0
Мордовия
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
Арсенал
3 : 0
Ангушт
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Арсенал
3
Ангушт
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Ротор
3 : 0
Ангушт
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3
Ангушт
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 8:00
Луч
1 : 0
Ангушт
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 8:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1
Ангушт
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
Ангушт
1 : 2
Балтика
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ангушт
1
Балтика
2
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 14:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Уфа
2 : 1
Ангушт
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Уфа
2
Ангушт
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
Ангушт
2 : 1
Химик
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2
Химик
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 15:00
Сибирь
1 : 1
Ангушт
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
1
Ангушт
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Мордовия
3 : 0
Ангушт
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3
Ангушт
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:30
Ангушт
1 : 3
Арсенал
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ангушт
1
Арсенал
3
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0
Ротор
2
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
28.07.2013 28 июля 2013 вс 16:30
Ангушт
0 : 2
Луч
28.07.2013 28 июля 2013 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ангушт
0
Луч
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур