Артем Гомелько
№12
Вратарь
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Возраст
31
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
4
Локомотив
1
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
ЦСКА
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур