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Коронавирус
Сергей Будылин
№3
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
37'
37'
37'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
75'
75'
75'
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010
25 июля 2010
вс
19:30
Крылья Советов
0 : 0
Спартак
68'
68'
68'
25.07.2010
25 июля 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:00
Крылья Советов
0 : 1
ЦСКА
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
57'
57'
57'
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Сибирь
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Анжи
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур