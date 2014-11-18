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Сергей Панов
№13
Вратарь
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Команда
Сахалин
Возраст
31
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
был в запасе
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
1
Волгарь
2
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5
Сочи
1
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур