Виктор Файзулин
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1
Амкар
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Рубин
1 : 3
Зенит
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Зенит
3
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Зенит
0 : 2
Краснодар
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
0
Краснодар
2
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Зенит
1
был в запасе
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3
Ахмат
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Зенит
4
был в запасе
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Динамо
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур