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Коронавирус
Пато (Алешандре Да Силва)
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:00
Спортинг
1 : 3
Вильярреал
74'
74'
74'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:00
74'
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 16 тур
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 15 тур
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 14 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:30
Вильярреал
2 : 0
Бетис
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2
Бетис
0
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Вильярреал
5 : 0
Сельта
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
5
Сельта
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
5'
5'
5'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
5'
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Реал
1 : 1
Вильярреал
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
1
Вильярреал
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
16'
16'
16'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
16'
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 4 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
минуты: 1' - 31'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0
Севилья
0
минуты: 1' - 31' / Испания. Примера, 2 тур