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Коронавирус
Игорь Горбатенко
№23
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
32
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2009
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
88'
88'
88'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
87'
87'
87'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
был в запасе
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
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