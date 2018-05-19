Шауки Бен-Саада
№18
Полузащитник
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Команда
Труа
Возраст
36
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Труа
0 : 3
Монако
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Труа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:30
Лион
3 : 0
Труа
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3
Труа
0
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Труа
3 : 1
Кан
82'
82'
82'
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3
Кан
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Труа
2 : 3
Марсель
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2
Марсель
3
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Генгам
4 : 0
Труа
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
4
Труа
0
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Труа
0 : 2
Ницца
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Труа
0
Ницца
2
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Труа
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Труа
0
был в запасе
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 20:30
Труа
0 : 0
Дижон
84'
84'
84'
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0
Дижон
0
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Страсбур
2 : 1
Труа
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2
Труа
1
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Монако
3 : 2
Труа
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Труа
2
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Труа
3 : 0
Анжер
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3
Анжер
0
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
90'
90'
90'
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
Труа
0 : 5
Лион
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
0
Лион
5
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
Лилль
2 : 2
Труа
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2
Труа
2
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Труа
2 : 1
Сент-Этьен
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
2
Сент-Этьен
1
был в запасе