Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эден Азар
Кевин Де Брюйне
Серхио Агуэро
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Словакия
Хорватия
Финляндия
Украина
Чехия
Химки
Локомотив
Челси
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Рома
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Альфонсо Дэвис
Химки
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Шауки Бен-Саада
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Труа
Возраст
36
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Труа
0 : 3
Монако
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Труа
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:30
Лион
3 : 0
Труа
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3
Труа
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Труа
3 : 1
Кан
82'
82'
82'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3
Кан
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Труа
2 : 3
Марсель
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2
Марсель
3
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
Генгам
4 : 0
Труа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
4
Труа
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Труа
0 : 2
Ницца
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Труа
0
Ницца
2
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Труа
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Труа
0
был в запасе
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
Труа
0 : 0
Дижон
84'
84'
84'
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0
Дижон
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 1
Труа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2
Труа
1
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Монако
3 : 2
Труа
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Труа
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3 : 0
Анжер
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3
Анжер
0
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
90'
90'
90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
18:00
Труа
0 : 5
Лион
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
0
Лион
5
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Лилль
2 : 2
Труа
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2
Труа
2
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Труа
2 : 1
Сент-Этьен
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
Показать все игры