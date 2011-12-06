Мохамед Сарр
№23
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
Генк
1 : 1
Байер
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Генк
1
Байер
1
был в запасе
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
Валенсия
7 : 0
Генк
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Валенсия
7
Генк
0
минуты: 46' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
Генк
1 : 1
Челси
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Генк
1
Челси
1
был в запасе