Джейкоб Муленга
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Утрехт
1 : 1
Стяуа
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Утрехт
1
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Утрехт
0 : 0
Ливерпуль
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Утрехт
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур