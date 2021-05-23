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Ахмед Эль-Мохамади
№27
Защитник
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Команда
Астон Вилла
Возраст
33
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
был в запасе
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
75'
75'
75'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
75'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
80'
80'
80'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
59'
59'
59'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
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