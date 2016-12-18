Виктор Обинна
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Дармштадт
Возраст
34
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 1
Бавария
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0
Бавария
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Дармштадт
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Дармштадт
0
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 2
Гамбург
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0
Гамбург
2
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
Шальке-04
3 : 1
Дармштадт
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
минуты: 54' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3
Дармштадт
1
минуты: 54' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
Дармштадт
3 : 1
Вольфсбург
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3
Вольфсбург
1
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
Майнц
2 : 1
Дармштадт
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2
Дармштадт
1
был в запасе