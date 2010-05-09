Сейи Олофиньяна
№44
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
был в запасе
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Сандерленд
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
1
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
Халл Сити
0 : 2
Астон Вилла
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Халл Сити
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2
Халл Сити
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2
Фулхэм
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1
Арсенал
2
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5
Халл Сити
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
минуты: 44' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
минуты: 44' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
90'
90'
90'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Халл Сити
0 : 0
Блэкберн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0
Блэкберн
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
Халл Сити
2 : 1
Сток Сити
62'
62'
62'
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
62'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Бернли
2 : 0
Халл Сити
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур