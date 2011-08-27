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Олимпиада
Коронавирус
Адама Кулибали
№6
Защитник
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Команда
Валансьен
Возраст
40
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Бордо
1 : 1
Осер
80'
80'
80'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур