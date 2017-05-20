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Коронавирус
Юссуф Хаджи
№15
Полузащитник
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Команда
Нанси
Возраст
41
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Дижон
2 : 0
Нанси
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2
Нанси
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Нанси
0 : 3
Монако
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Нанси
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3
Ренн
0
был в запасе
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2
Анжер
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 16 тур
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