Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эден Азар
Кевин Де Брюйне
Серхио Агуэро
Россия
Англия
Италия
Франция
Испания
Польша
Словакия
Хорватия
Финляндия
Швеция
Швейцария
Химки
Локомотив
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Спартак
ЦСКА
Краснодар
Кельн
Ливерпуль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Альфонсо Дэвис
Химки
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Юссеф Рабех
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Лацио
0 : 1
Левски
38'
38'
38'
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лацио
0
Левски
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Левски
0 : 2
Вильярреал
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Левски
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Левски
0 : 1
Зальцбург
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Левски
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Левски
0 : 4
Лацио
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Левски
0
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Вильярреал
1 : 0
Левски
86'
86'
86'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур