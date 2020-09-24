Рами Гершон
№55
Защитник
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Команда
Маккаби
Возраст
32
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:30
Ростов
1 : 2
Маккаби
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ростов
1
Маккаби
2
был в запасе