Ариэль Харуш
№1
Вратарь
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Команда
Бейтар
Возраст
33
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Израиль
1 : 0
Шотландия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Израиль
1
Шотландия
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Чехия
1 : 0
Израиль
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Чехия
1
Израиль
0
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Израиль
1 : 2
Чехия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Израиль
1
Чехия
2
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Израиль
1 : 1
Словакия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Израиль
1
Словакия
1
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Шотландия
1 : 1
Израиль
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Шотландия
1
Израиль
1
был в запасе