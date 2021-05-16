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Сергей Паршивлюк
№17
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
32
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
58'
58'
58'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
41'
41'
41'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
33'
33'
33'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
54'
78'
54'
78'
54'
78'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
41'
41'
41'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
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