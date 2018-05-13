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Олимпиада
Коронавирус
Глен Джонсон
№8
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
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2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Суонси
1 : 2
Сток Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Сток Сити
2
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:30
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
64'
64'
64'
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Сток Сити
1 : 1
Бернли
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Тоттенхэм
71'
71'
71'
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
3 : 0
Сток Сити
66'
66'
66'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Эвертон
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сток Сити
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Сити
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Сток Сити
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0
Сток Сити
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
15:30
Лестер Сити
1 : 1
Сток Сити
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
1
Сток Сити
1
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Брайтон & Хов
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Сток Сити
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
2
Сток Сити
1
был в запасе
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
Сток Сити
0 : 0
Уотфорд
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Уотфорд
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Борнмут
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Сток Сити
2 : 1
Саутгемптон
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Сток Сити
0 : 4
Челси
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сток Сити
0
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:30
Вест Бромвич
1 : 1
Сток Сити
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
Сток Сити
1 : 0
Арсенал
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
был в запасе