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Коронавирус
Кирон Дайер
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Бромвич
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
Саутгемптон
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Саутгемптон
3
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 3' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 3' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Челси
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
0
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:30
Манчестер Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
Суонси
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Суонси
5
был в запасе