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Коронавирус
Джеймс Кин
№14
Нападающий
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Команда
Эльфсборг
Возраст
35
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 2
Эсбьерг
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Эльфсборг
1
Эсбьерг
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зальцбург
4 : 0
Эльфсборг
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
4
Эльфсборг
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур