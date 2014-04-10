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Коронавирус
Денни Авдич
№9
Нападающий
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Команда
Хераклес
Возраст
32
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
Бенфика
2 : 0
АЗ Алкмаар
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
АЗ Алкмаар
0 : 1
Бенфика
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
АЗ Алкмаар
0
Бенфика
1
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Слован
0 : 1
АЗ Алкмаар
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Слован
0
АЗ Алкмаар
1
был в запасе