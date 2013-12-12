Андерс Свенссон
№8
Полузащитник
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Команда
Эльфсборг
Возраст
44
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Стандард
1 : 3
Эльфсборг
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
1
Эльфсборг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
22'
22'
22'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Эльфсборг
1 : 2
Эсбьерг
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Эльфсборг
1
Эсбьерг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эльфсборг
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Зальцбург
4 : 0
Эльфсборг
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
4
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур