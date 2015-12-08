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Коронавирус
Йохан Виланд
№1
Вратарь
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Команда
Мальме
Возраст
40
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2010/2011
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
Реал
8 : 0
Мальме
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Реал
8
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
4
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
0
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур