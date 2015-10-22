Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эден Азар
Серхио Агуэро
Кевин Де Брюйне
Россия
Англия
Италия
Польша
Испания
Франция
Словакия
Хорватия
Финляндия
Швеция
Чехия
Химки
Локомотив
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Спартак
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Ливерпуль
Кельн
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Химки
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Шкелзен Гаши
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
32
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Базель
2
Лех
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Фиорентина
1 : 2
Базель
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
1
Базель
2
был в запасе