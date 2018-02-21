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Коронавирус
Ненад Мильяш
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
21.02.2018
21 февр. 2018
ср
20:00
ЦСКА
1 : 0
Црвена Звезда
21.02.2018
21 февр. 2018
ср
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЦСКА
1
Црвена Звезда
0
был в запасе
13.02.2018
13 февр. 2018
вт
20:00
Црвена Звезда
0 : 0
ЦСКА
13.02.2018
13 февр. 2018
вт
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
0
ЦСКА
0
был в запасе